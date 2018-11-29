На директора калужского завода завели дело о невыплате заработной платы

Калуга, , 10:26 — REGNUM В Калужской области следственными органами 22 ноября возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Товарковская керамика» Алексея Жукова, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев»). Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM инспектор отдела СУ СК России по Калужской области Игорь Субботин.

По версии следствия, руководитель организации с августа по октябрь 2018 года не выплатил заработную плату пятидесяти работникам киричного завода в общем размере 1,8 млн рублей. При этом в указанный период предприятие проводило другие платежи на сумму, превышающую размер задолженности по заработной плате.

При этом, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник на предприятии, 27 ноября 43-летний Алексей Жуков внезапно скончался, предположительно от инсульта. У него осталась жена и трое детей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Калужской области в первом квартале 2018 года достигла 171 млн рублей. Большая часть суммы — это задолженность организаций-банкротов, либо предприятий, которые находятся в процессе банкротства. Также 6,5 тыс. нарушений в сфере трудового законодательства выявлено прокуратурой области в 2017 году. Возбуждено 20 уголовных дел. Большая часть нарушений связана с невыплатой заработной платы и так называемой теневой занятостью.

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