Подростками, которые подожгли сверстника в Красноярске, заинтересовался СК

Красноярск, , 10:11 — REGNUM В Красноярске инцидентом на катке стадиона «Рассвет», где подростки подожгли сверстника, заинтересовалось следствие. Проводится проверка.

Информация о произошедшем на стадионе появилась в соцсетях. 27 ноября об этом узнали следователи. На размещённом в интернете видеоролике видно, как группа подростков (предположительно, в возрасте 18−19 лет) подожгла одежду, надетую на их знакомом.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном следственном управлении СКР, по предварительным данным, группа подростков находилась на катке стадиона «Рассвет» 24 ноября. Когда они подожгли одежду своего приятеля, огонь распространился по ней моментально. У администраторов катка был огнетушитель, однако сбить пламя сразу не удалось. Парню пришлось сбросить с себя горящую куртку. Только после этого получилось её потушить.

Сейчас следователи устанавливают личности и возраст подростков, а также иные обстоятельства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по словам работников катка, эта группа подростков выделяется плохим поведением. Они грубят посетителям и сотрудникам проката. Проверку по факту инцидента на катке также проводит полиция.

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