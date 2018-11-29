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Пострадавший в римском метро фанат ЦСКА доставлен в Россию

Происшествия

Полет прошел без экстренных ситуаций

Пострадавший в римском метро фанат ЦСКА доставлен в Россию
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Раненый

Москва, 29 ноября 2018, 10:10 — REGNUM  В Москву доставили пострадавшего в результате ЧП в римском метро фаната футбольного клуба ЦСКА, сообщает 29 ноября «Чемпионат».

Отмечается, что мужчина прибыл в Россию из Италии рейсом в 05:30 мск. При этом компания-перевозчик забронировала девять мест в салоне воздушного судна для транспортировки фаната в лежачем положении. Полет прошел без экстренных ситуаций.

Напомним, в результате аварии на эскалаторе в метро Рима 23 октября, когда в итальянской столице проходил матч Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА, пострадали около 30 человек. Среди пострадавших оказались 15 российских граждан, многие из которых при поломке эскалатора получили сильные травмы.

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