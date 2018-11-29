В Салехарде вандалы повредили стелу «Полярный круг»

Салехард, , 10:08 — REGNUM В Салехарде от рук вандалов пострадала одна из главных и уникальных достопримечательностей Ямала — стела «66 параллель» или «Полярный круг». Повреждения на монументе были обнаружены во время очередного осмотра объекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации 29 ноября. Так, оказалась повреждена обшивка монументальной установки, вдавлены, выгнуты или поломаны секции облицовки.

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Отмечается, что это далеко не первый подобный случай. Буквально неделю назад была вырвана световая лента, подсвечивающая Полярный круг. Специалисты мэрии обо всех случаях сообщили в полицию. Виновные пока не установлены.

Оценка причинённого ущерба будет сделана позднее, однако заместитель начальника отдела по благоустройству города МКУ «СДЭЗ» Олег Левченко уже заявил, что возможности починить монумент сразу нет.

«Сейчас будут искаться поставщики, запрашиваться коммерческие предложения», — отметил Левченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в Переславле Ярославской области ночью на Народной площади неизвестные злоумышленники раскурочили туристическую стелу «Я люблю Переславль», недавно установленную ко Дню города. Большую часть конструкции отломили от основания. Не пощадили и лавочку, стоявшую по соседству.

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