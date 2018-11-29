На Урале задержано 17 тонн «брендовой» одежды на 56 млн рублей

Курган, , 10:06 — REGNUM Тюменские таможенники задержали 8 250 предметов одежды известных зарубежных брендов. По оценке правообладателей размер причиненного ущерба составляет 56,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В сентябре 2018 года сотрудники тюменской таможни в Кургане остановили с целью проверки грузовой автомобиль с зарубежными номерами. В грузовом отсеке транспортного средства была обнаружена одежда общим весом 17 тонн, которая направлялась из Киргизии в города Челябинск и Новосибирск. При распаковке груза выяснилось, что из зарубежья в Россию везли продукцию известных брендов Adidas, Reebok, Nike, Lacost, Gucci, Chanel, Levis и других.

В адрес представителей правообладателей товарных знаков были направлены запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности товаров. Как оказалось, в Россию пытались провезти огромную партию подделок. Компании оценили ущерб в 56 770 880 рублей. Документы отправлены в органы МВД России.