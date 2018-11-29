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Таинственная болезнь на Кубе: пострадал еще один канадский дипломат

Происшествия

Причины неизвестного недуга пока не установлены

Оттава, 29 ноября 2018, 10:03 — REGNUM  Власти Канады заявили, что еще один представитель дипломатического ведомства на Кубе заболел неизвестной болезнью, сообщает 29 ноября Associated Press.

Общее число подтвержденных случаев странного недуга, таким образом, достигло 13 человек. На проблемы со здоровьем в общей сложности пожаловались 25 сотрудников посольства.

В настоящее время инцидент не расследован. Дипломаты жалуются на головокружения, головные боли, проблемы связанные с неспособностью концентрировать внимание. Тем не менее, пострадавшие продолжают работу.

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