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По факту гибели детей при пожаре в Иркутской области возбуждено дело — СКР

Происшествия

29 ноября в Иркутской области в результате пожара в деревянном доме погибли трое детей, оставшихся без присмотра

Иркутск, 29 ноября 2018, 09:52 — REGNUM  По факту гибели трех детей на пожаре в Нижнеудинском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Иркутской области в результате пожара в деревянном доме погибли трое детей, оставшихся без присмотра.

Трагедия произошла в селе Худоеланское Нижнеудинского района.

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Пожары в жилых домах
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