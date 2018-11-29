По факту гибели детей при пожаре в Иркутской области возбуждено дело — СКР

Иркутск, , 09:52 — REGNUM По факту гибели трех детей на пожаре в Нижнеудинском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в Иркутской области в результате пожара в деревянном доме погибли трое детей, оставшихся без присмотра.

Трагедия произошла в селе Худоеланское Нижнеудинского района.

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