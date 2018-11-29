В Москве на территории храма вспыхнул пожар

Москва, , 09:18 — REGNUM В одноэтажной постройке, расположенной на территории храма на северо-западе Москвы, произошло возгорание. Об этом сообщил «Агентству Москва» источник в экстренных службах.

Пожар вспыхнул в четверг утром, 29 ноября, на ул. Одинцовская. Информации о пострадавших нет.

«На территории православного храма на ул. Одинцовская, д. 24 произошел пожар», — сказал источник.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб. Причины возгорания пока неизвестны.

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