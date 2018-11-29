Преступной группе в Дагестане вынесли приговор за убийство и наркоторговлю

Махачкала, , 09:26 — REGNUM Четверо жителей Дагестана признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений, в числе которых похищение человека, убийство, незаконный оборот оружия и другие. Они приговорены к лишению свободы сроком от одного до 13 лет, сообщили ИА REGNUM 29 ноября в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что в январе 2016 года Вадим А. создал преступную группу, в которую вовлек двоих своих знакомых. Злоумышленники занимались продажей сильнодействующих лекарств в городе Махачкале. Препараты члены группы незаконно приобретали в аптеках Москвы.

В конце того же года двое мужчин вышли из состава ОПГ и продолжили самостоятельно заниматься прежней деятельностью, в связи с чем у Вадима А. возник конфликт с бывшими подельниками. В результате он в сговоре с Шахмуратом И, Тамирланом К. и Эдманом Д. совершил разбойное нападение на одного из них, похитил его, а второго — убил.

Судом Вадиму А. назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Шахмурат И. и Тамирлан К. приговорены к шести годам тюрьмы, Эдман Д. — к одному году и трём месяцам.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Дагестане 23-летний житель села Ахты был приговорён к 17 годам колонии строгого режима за похищение и убийство 19-летнего односельчанина.

В январе 2018 года преступник предложил своей жертве подстроить его похищение для получения выкупа от родителей. Однако потерпевший никак не соглашался с предложением. Тогда обвинённый вывез его в горную местность в районе села Джаба и убил при помощи ножа и пистолета. Затем злодей отправил с телефона погибшего сообщение его родителям и потребовал 1,5 млн рублей за якобы освобождение их сына.

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