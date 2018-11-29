Водитель автомобиля погиб после столкновения со слоном в Таиланде

Бангкок, , 08:46 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся со слоном на трассе в Таиланде. Об этом сообщает газета Nation.

ДТП произошло на территории национального парка в провинции Накхон Ратчасима. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (58-летний водитель).

Отмечается, что дикий слон, вероятно получивший травмы, сбежал с места происшествия.

Читайте также: В Москве легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи

А также: В Канаде попал в ДТП автобус со школьной командой по волейболу