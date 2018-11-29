Водитель автомобиля погиб после столкновения со слоном в Таиланде

Бангкок, 29 ноября 2018, 08:46 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся со слоном на трассе в Таиланде. Об этом сообщает газета Nation.
ДТП произошло на территории национального парка в провинции Накхон Ратчасима. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек (58-летний водитель).
Отмечается, что дикий слон, вероятно получивший травмы, сбежал с места происшествия.
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