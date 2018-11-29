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В США женщина чуть не убила официанта Макдональдс из-за отсутствия кетчупа

Происшествия

Подобных случаев становится все больше и больше

Вашингтон, 29 ноября 2018, 08:47 — REGNUM  Женщина из американского штата Калифорния была заключена под стражу из-за того, что избила сотрудника Макдональдс, который не положил в ее порцию кетчупа, сообщает 29 ноября Al Arabia.

«Она рассердилась из-за того, что ей не положили в порцию кетчуп», — подчеркнули очевидцы, добавив, что подобных актов насилия становится все больше и больше.

Вероятно, 24-летняя женщина, заказывающая еду из салона автомобиля, впала в ярость, после подобного с собой обращения, что и привело к печальным последствиям, как для нее, так и для ее жертвы.

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Культура и общество США
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