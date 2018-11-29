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Названы причины жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в НАО

Происшествия

Один человек погиб, пятеро пострадали

Нарьян-Мар, 29 ноября 2018, 08:36 — REGNUM  Причинами жёсткой посадки вертолёта Ми-26Т в Ненецком автономном округе, по предварительным данным, стали обледенение и сложные метеоусловия. Об этом заявили в авиадиспетчерской службе региона. Ранее не исключались и такие версии как ошибка пилота и отказ двигателя.

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В авиакомпании Utair, которой принадлежит воздушное судно, подтвердили, что крушение вызвали тяжёлые погодные условия.

В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском учреждении. Состояние трёх из них медики оценивают как тяжёлое, один человек в реанимации, сообщают «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, жёсткую посадку грузовой вертолёт Ми-26 совершил днём 28 ноября. Винтокрылая машина приземлилась в 500 метрах от вертолётной площадки вблизи посёлка Харьягинский в Ненецком АО. На борту находились шесть человек. Командир вертолёта погиб, остальные получили телесные повреждения.

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По фату крушения вертолёта Ми-26 авиакомпании Utair следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека».

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Авиапроисшествия
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