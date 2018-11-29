В США умер находившийся в заключении гражданин РФ

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM В Соединенных Штатах умер находившийся в заключении гражданин России М. Д. Амар, сообщает 29 ноября посольство РФ в США на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мужчина скончался 24 ноября в одном из медицинских центров города Такома в штате Вашингтон. В настоящее время российское посольство выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что власти России пытаются добиться от руководства США облегчения режима содержания в американских тюрьмах российских граждан.

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