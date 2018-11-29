В Австрии перед аукционом похитили картину Ренуара

Вена, , 07:54 — REGNUM В Австрии неизвестные похитили из аукционного дома Dorotheum картину Пьера Огюста Ренуара «Залив, море, зеленые скалы», которая оценивается в 120−160 тыс. евро, сообщает AFP.

Отмечается, что картину похитили, скорее всего, 26 ноября, а спустя два дня она должна была быть выставлена на торги.

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На записи с камер видеонаблюдения видно, как трое мужчин заходят в аукционный дом и целенаправленно идут к картине, которая находится на втором этаже. Позже неизвестные покинули здание через разные входы. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Румынии была обнаружена картина Пабло Пикассо «Голова арлекина», украденная из художественной галереи «Кюнстхал» в Роттердаме в 2012 году. В настоящее время правоохранители расследуют обстоятельства инцидента. Стоимость картины оценивается в €800 тыс.

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