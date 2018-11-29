Четверг, 29 Ноября 2018 года
08:54:14 МСК

Австралии угрожают массовые лесные пожары

Происшествия

Синоптики прогнозируют аномальную жару

Канберра, 29 ноября 2018, 07:59 — REGNUM  Австралийское агентство по оценке погоды заявило, что будущее лето может стать намного жарче обычного, сообщает 29 ноября Al Jazeera.

Эксперты предупреждают, что аномальная погода может стать причиной массовых лесных пожаров и засухи, что чревато печальным последствиями для многочисленных фермеров.

Напомним, массовые пожары уже свирепствуют в Австралии, особенно этому был подвергнут штат Квинсленд, где с прошлой недели зафиксировано свыше 100 очагов возгорания.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожары в Калифорнии: почти 1,2 тыс. человек числятся пропавшими без вести

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить