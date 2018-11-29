Австралии угрожают массовые лесные пожары

Канберра, , 07:59 — REGNUM Австралийское агентство по оценке погоды заявило, что будущее лето может стать намного жарче обычного, сообщает 29 ноября Al Jazeera.

Эксперты предупреждают, что аномальная погода может стать причиной массовых лесных пожаров и засухи, что чревато печальным последствиями для многочисленных фермеров.

Напомним, массовые пожары уже свирепствуют в Австралии, особенно этому был подвергнут штат Квинсленд, где с прошлой недели зафиксировано свыше 100 очагов возгорания.

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