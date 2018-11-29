Под Иркутском в результате пожара погибли малолетние дети

Иркутск, , 07:52 — REGNUM В одном из сёл Иркутской области в результате пожара в деревянном жилом доме погибли трое оставшихся без присмотра детей. Об этом сообщает 29 ноября пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Отмечается, что сведения о пожаре в селе Худоеланское Нижнеудинского района области поступили на пульт диспетчера в 07:30 местного времени (02:30 мск).

«До прибытия пожарных подразделений соседями из задымленного помещения трехкомнатной квартиры были вынесены трое детей в возрасте четырех, трех и двух лет без признаков жизни», — говорится в сообщении пресс-службы.

На ликвидацию последствий пожара потребовалось менее пяти минут, подчеркнули в МЧС. Было установлено, что малолетние дети во время пожара находились дома одни.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Иркутске в жилом доме на улице Дальневосточной произошёл пожар в результате которого погибли находившиеся взаперти дети трех и шести лет.

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