В немецком Кёльне обнаружена двухтонная бомба времен войны

Кёльн, Германия, , 07:40 — REGNUM Днем 28 ноября в южной части немецкого города Кёльн обнаружена двухтонная бомба времен Второй мировой войны, сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

После обнаружения бомбы в районе началась эвакуация населения, затронувшая около 10 тыс. человек. Вывозятся в том числе пациенты домов престарелых, жители лагерей для беженцев. Когда и где бомба будет обезврежена или взорвана, остается открытым вопросом.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года полутонная бомба была обнаружена на стройплощадке в центре Берлина. При ее обезвреживании были эвакуированы горожане в радиусе 800 м.

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