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В Якутии погиб горняк, оказавшийся под завалами в шахте УК «Колмар»

Происшествия

Шахтёру было 52 года

Якутск, 29 ноября 2018, 07:10 — REGNUM  В шахте «Денисовская», принадлежащей угледобывающей компании «Колмар», обнаружено тело горняка, который попал под завалы при обрушении породы. Погибшему мужчине было 52 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ЯСИА, шахтёра до последнего надеялись найти живым: на месте обрушения дежурили травматолог и хирург, работы по спасению мужчины велись в три смены, разгребать завалы помогали Нерюнгринский военизированный горно-спасательный гарнизон. На месте ЧП также работала комиссия, координирующая работы по спасению и ликвидацию последствий обвала.

По словам министра промышленности Якутии Максима Терещенко, причиной обвала послужило обрушение пород кровли при горнопроходческих работах. Прокуратура республики проводит по факту обвала проверку, в ходе которой будут подвергнуты анализу действия должностных лиц, отвечающих за соблюдение техники безопасности в шахте и охрану труда.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в шахте ГОК «Денисовский» угледобывающей компании «Колмар» произошло вечером 28 ноября. Горная порода обрушилась на глубине 230 метров. В шахте на тот момент находилось 54 человека, 34 из них работали на участки, где случилась эта авария.

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