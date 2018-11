Взрыв на химическом заводе в Китае привел к детонации 38 грузовиков

Шицзячжуан, Китай, , 06:53 — REGNUM Причиной взрыва на химическом заводе в китайском городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй, в результате которого погибли 22 человека стала детонация грузовика, перевозившего взрывоопасные вещества, за которой последовала серия взрывов, стоящих вблизи автомобилей, сообщает 28 ноября агентство Синьхуа.

Еще 22 человека получили ранения в результате взрыва в районе Цяодун города Чжанцзякоу, который прогремел в 0:40 по местному времени, о чем ранее сообщало ИА REGNUM. Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило рабочую группу на место происшествия для проведения поисково-спасательных работ, в то время, как местные власти занимались идентификацией личности погибших. Раненые были немедленно доставлены в местные госпитали на лечение.

Согласно предварительному расследованию, грузовик, перевозивший ацетилен сдетонировал при въезде на территорию предприятия Haipo'er New Energy Technology Co., Ltd. близ крупного химического завода крупной химической корпорации Hebei Shenghua Chemical Industry.

Взрыв привел к возгоранию 38 грузовиков и 12 легковых автомобилей. Взрывом были повреждены высоковольтные линии электропередач, что привело к приостановке подачи электроэнергии нескольким компаниям поблизости, включая Haipo'er New Energy Technology. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве около химического завода в Китае погибли 22 человека

Читайте развитие сюжета: Число жертв взрыва на химическом предприятии в Китае выросло до 23 человек