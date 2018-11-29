В Москве поезд сбил насмерть женщину

Москва, , 03:10 — REGNUM Женщина погибла, попав под поезд, на территории новой Москвы, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Сообщается, что женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего попала под пассажирский поезд Москва — Кишинёв. От полученных травм женщина скончалась на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в Калужской области женщина, переходившая железную дорогу в неположенном месте, попала под колеса электропоезда Калуга — Москва. От полученных травм 60-летняя жительница Калуги скончалась на месте.