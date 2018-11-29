Московская полиция ищет ранившего ножом мужчину

Москва, , 00:56 — REGNUM В центре Москвы неизвестный ранил мужчину ножом, после чего скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД столицы.

Сообщается, что потерпевший после нападения обратился в больницу на ул. Мантулинская, куда добрался самостоятельно. По данным полиции, подозреваемый мог скрыться с места преступления на автомобиле Kia Rio, для его задержания введен план «Перехват».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Москве для поимки мужчины, ранившего ножом человека в районе Строгино, был введен план «Перехват». Отмечалось, что подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле с тульскими регистрационными номерами.