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Большая вывеска упала на прохожих в Китае, есть пострадавшие

Происшествия

Вывеска упала из-за сильного ветра

Пекин, 29 ноября 2018, 00:45 — REGNUM  В Китае, в провинции Цзилинь, из-за резких порывов ветра на людей упал большой рекламный щит. Видео с места происшествия было опубликовано в интернете.

На кадрах видно, как большая деревянная конструкция сначала раскачивается под силой ветра, а затем падает на тротуар, придавив четырех человек. По данным местных СМИ пострадавших успели оперативно вытащить из-под рекламного щита и госпитализировать.

Отмечается, что у одного из пострадавших врачи диагностировали перелом лодыжки, у другого — травму шеи. Остальные пострадавшие получили незначительные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Санкт-Петербурге на мужчину упал рекламный щит площадью 9 кв метров на Крестовском острове. Пострадавшего госпитализировали.

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