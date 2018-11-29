Большая вывеска упала на прохожих в Китае, есть пострадавшие

Пекин, , 00:45 — REGNUM В Китае, в провинции Цзилинь, из-за резких порывов ветра на людей упал большой рекламный щит. Видео с места происшествия было опубликовано в интернете.

На кадрах видно, как большая деревянная конструкция сначала раскачивается под силой ветра, а затем падает на тротуар, придавив четырех человек. По данным местных СМИ пострадавших успели оперативно вытащить из-под рекламного щита и госпитализировать.

Отмечается, что у одного из пострадавших врачи диагностировали перелом лодыжки, у другого — травму шеи. Остальные пострадавшие получили незначительные повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в Санкт-Петербурге на мужчину упал рекламный щит площадью 9 кв метров на Крестовском острове. Пострадавшего госпитализировали.