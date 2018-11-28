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Подростку грозит тюремный срок за ложное минирование ростовского колледжа

Происшествия

17-летний юноша задержан

Ростов-на-Дону, 28 ноября 2018, 23:31 — REGNUM  Сотрудники ростовской полиции задержали 17-летнего студента колледжа информатизации и управления. Юношу подозревают в ложном минировании учебного заведения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД 28 ноября.

«В полицию поступило сообщение о распространении в социальной сети информации, о якобы готовящемся взрыве в одном из колледжей города. После поступления информации был организован комплекс проверочных мероприятий, из здания колледжа эвакуировано 169 человек. Ничего опасного не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

17-летний ростовчанин, оставивший запись в социальной сети, стал фигурантом уголовного дела о «Заведомо ложном сообщении об акте терроризма» (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Студенту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, что в сообщении учащегося говорилось: «В 13:00 колледж сделает «бум». Второкурсник, разместивший пост, в своё оправдание отметил, что фраза, оставленная в социальных сетях, была шуткой.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за поста в соцсети силовики эвакуировали ростовский колледж

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