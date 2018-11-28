В Канаде попал в ДТП автобус со школьной командой по волейболу

Виктория, Канада, 28 ноября 2018, 22:42 — REGNUM ДТП с участием школьного автобуса произошло в канадской провинции Британская Колумбия, передаёт 28 ноября CBC News.
Как сообщается, авария произошла накануне вечером на автотрассе в районе Кэша-Крик.
По информации телеканала, в автобусе находилась женская школьная команда по волейболу, направлявшаяся на соревнования из города Принц-Джордж в Пауэл-Ривер.
В результате аварии различные травмы получили 12 человек, пять школьниц были госпитализированы. Сообщается, что для эвакуации пострадавших к месту аварии был направлен вертолёт.
Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства произошедшего.