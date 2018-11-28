По факту крушения вертолёта Ми-26 в НАО возбуждено уголовное дело

Нарьян-Мар, , 21:57 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по фату крушения вертолёта Ми-26 авиакомпании Utair в ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Как уточняется, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Напомним, грузовой вертолёт Ми-26 совершил жёсткую посадку сегодня днём в 500 метрах от вертолетной площадки вблизи посёлка Харьягинский в Ненецком АО. На борту находились шесть человек. Командир вертолёта погиб, остальные получили телесные повреждения.

Возможными причинами крушения названы ошибка пилота, отказ двигателя и неблагоприятные погодные условия.

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