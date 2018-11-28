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Из горящего жилого дома в Новой Москве эвакуировали 12 человек

Происшествия

Инцидент произошёл в деревне Крекшино в ТиНАО

Из горящего жилого дома в Новой Москве эвакуировали 12 человек
Ефим Волков. Пожар. 1905

Москва, 28 ноября 2018, 21:41 — REGNUM  Пожарные эвакуировали 12 человек из частном доме в Новой Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«В деревне Крекшино в ТиНАО произошло возгорание частного дома, обрушилась кровля. В доме проживали 12 человек — все они покинули здание», — сообщил собеседник агентства.

По информации ТАСС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.

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Пожары в жилых домах
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