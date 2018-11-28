Вместе с начальником Саратовского управления МЧС задержали его заместителя

Саратов, , 21:40 — REGNUM Вместе с начальником управления МЧС по Саратовской области Игорем Качевым задержали его заместителя Алексея Власова. Он возглавляет управление организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.

«Заместитель задержан — Алексей Власов», — цитирует источник в правоохранительных органах РИА Новости. По данным издания, он также задержан по подозрению в коррупции.

По информации сайта ГУ МЧС Саратовской области, работу Власова «координирует непосредственно начальник» управления.

В органах пожарного надзора Власов работает с 1993 года. В нынешней должности — замглавы управления МЧС — работает с декабря 2015 года.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о задержании начальника управления МЧС Игоря Качева утром 28 ноября, в руководимом им ведомстве прошли оперативно-следственные мероприятия.

По данным источника в МЧС, он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении государственных контрактов. Факты злоупотребления удалось установить в рамках совместных действий управления собственной безопасности МЧС и регионального управления ФСБ.

Комментариев о задержании главы управления МЧС от регионального следственного управления СКР и УФСБ нет до настоящего времени.

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