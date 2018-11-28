США разбомбили своих союзников в Сирии

Дамаск, , 21:26 — REGNUM Действия авиации международной коалиции во главе с США вызывают массу нареканий. Несмотря на наличие передовых систем оружия, удары часто наносятся просто по площадям, а то и по союзным Сирийским демократическим силам. От ударов авиации коалиции гибнет большое количество мирных жителей. Кроме этого, авиация часто применяет запрещенные бомбы с белым фосфором.

Не так давно Сирийские демократические силы в ходе контратаки террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли в средней дельте Евфрата пять больших городов и шестьдесят населенных пунктов поменьше. Причиной такого провала стало отсутствие поддержки с воздуха действий СДС на земле.

28 ноября произошел очередной инцидент. Авиация коалиции нанесла удар с воздуха по тюрьме в населенном пункте Кишма. Там боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том числе содержали пленных бойцов Сирийских демократических сил. Большинство узников террористов были убиты.

Командование международной коалиции во главе с США пока никак не комментирует эту ситуацию.

Если характеризовать ситуацию в целом, то силы коалиции не склонны к какому-либо серьезному риску. 25 ноября Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что американские военные, которые удерживали нефтяное месторождение Танак, отступили к месторождению Омар, опасаясь рейдов террористов по тылам СДС. Их военный контингент был заменен подразделениями Сирийских демократических сил.

Внутри СДС тоже своя политика по отношению к рискам. Как правило, на самые опасные направления и участки фронта направляются бойцы арабских формирований, а не курдских. Арабов используют в качестве пушечного мяса.

Кстати, в тюрьме, которая была уничтожена авиаударом 28 ноября, находились в основном пленные бойцы СДС из арабских племен.