Два пассажира упавшего в НАО вертолета находятся в тяжелом состоянии

Нарьян-Мар, , 21:25 — REGNUM Состояние двух членов экипажа Ми-26, совершившего жесткую посадку в районе вертодрома «Пижма» в Ненецком автономном округе, оценивается как тяжелое. У них диагностированы черепно-мозговые травмы. Кроме того, у одного из них — подозрение на перелом позвоночника. Об этом со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения, труда и социальной защиты Сергея Свиридова сообщает nao24.ru

«Состояние еще двух пострадавших предварительно оценено как средней степени тяжести», — заявил чиновник.

Пострадавшие доставлены в Ненецкую ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня вечером большой транспортный вертолет Ми-26 упал вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа при заходе на посадку. Погиб командир воздушного судна, возбуждено уголовное дело.

Вертолет авиакомпании «Ютэйр», по словам представителя Главного управления МЧС по НАО, выполнял подрядные работы по заказу одной из нефтедобывающих компаний, работающих на территории Ненецкого округа. Экипаж выполнил все плановые работы и направлялся на вертодром «Пижма». Не долетев до запланированного места посадки примерно 1 километр, вертолет упал.