При взрыве во Владимирской области погибла 83-летняя пенсионерка

Киржач, Владимирская область, , 21:14 — REGNUM Следователи задокументировали смерть 83-летней женщины в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области. Тело женщины извлекли из-под обломков, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.

«Таким образом, по уточненным сведениям, в результате происшествия пострадало три человека: один погибший, два гражданина получили травмы различной степени тяжести, оба пострадавших получают квалифицированную медицинскую помощь в условиях стационара», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв газа в многоэтажном доме в поселке Барсово произошел примерно в 15:00 28 ноября, в квартире на втором этаже. В результате оказалась разрушенной часть кровли дома.

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