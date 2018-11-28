Командир вертолета Ми-26 погиб при жесткой посадке в НАО

Нарьян-Мар, , 21:05 — REGNUM Большой транспортный вертолет Ми-26 упал вблизи от поселка Харьягинский Ненецкого автономного округа при заходе на посадку. Погиб командир воздушного судна, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СКР, 28 ноября в 15:46 мск в 500 метрах от вертолетной площадки Пижма совершил жесткую посадку грузовой вертолет Ми-26, принадлежащий компании «ЮТейр-Вертолетные услуги». На борту вертолета находились шесть человек. Командир вертолета погиб, остальные люди на борту получили телесные повреждения.

Судя по кадрам с места ЧП, вертолет перевернулся на бок и частично разрушен.

На место происшествия выехали следователи Архангельского следственного отдела на транспорте. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению происшествию», — сообщили в СЗСУ СКР на транспорте.

Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, аварийная посадка вертолета произошла в районе Харьягинского нефтяного месторождения, в 170 км от Нарьян-Мара.

«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов <…> Проведение проверки поручено Архангельскому транспортному прокурору. Ход проверки Северо-Западной транспортной прокуратурой взят на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, труда и соцзащиты НАО, первую помощь пострадавшим на месте происшествия оказал медицинский работник ближайшего нефтяного месторождения. Затем пострадавших должны доставить по воздуху в Ненецкую окружную больницу.