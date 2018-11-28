СКР предъявил члену банды Басаева обвинение в нападении на Буденновск

Москва, , 20:22 — REGNUM СКР предъявил обвинение в участии нападения на город Буденновск Ставропольского края в 1995 году члену банды Шамиля Басаева. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России 28 ноября.

По данным следствия, мужчина, задержанный 20 ноября в Москве, участвовал в составе банды Басаева в нападении на Буденновск. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по двум статьям УК РФ (ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях», ч. 3 ст. 205 УК РФ «Терроризм»), а также по пп. «в», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»), пп. «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц»), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР («Захват и удержание лиц в качестве заложников»). Обвиняемый взят под стражу.

В СКР уточнили, что дело расследуется Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу: устанавливается конкретные роль и действие обвиняемого в нападении на Буденновск в 1995 году.

Нападение на Буденновск банда Басаева совершила 14 июня 1995 года: в город ворвались более 160 вооруженных боевиков, взяли в заложники пациентов и сотрудников городской больницы, атаковали организации и жителей города. В результате теракта погибли 129 человек, еще 415 получили ранения. В розыске за нападение на Будённовск остается около 20 участников банды.

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