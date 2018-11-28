Исчезновение туристов в Хакасии: СК проводит проверку

Абакан, , 19:39 — REGNUM В Хакасии начата доследственная проверка по факту исчезновения четверых туристов в Орджоникидзевском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 ноября в республиканском следственном управлении СКР.

По предварительным данным, группа туристов — трое мужчин из Красноярского края и 36-летняя жительница Саяногорска — утром 24 ноября выехала на трёх снегоходах в район урочища озера Панфиловское и урочища Левая Сарала Орджоникидзевского района Хакасии. В условленное время туристы не вернулись к месту расположения и не вышли на связь. Их до сих пор не нашли.

Проводятся проверочные мероприятия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, об исчезновении четверых туристов в Хакасии стало известно 25 ноября.

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