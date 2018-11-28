Среда, 28 Ноября 2018 года
20:10:59 МСК

СМИ: В Кабуле атакован центр подготовки сотрудников безопасности

Происшествия

Сообщается о взрыве заминированного автомобиля и последовавшей за этим стрельбе

Кабул, 28 ноября 2018, 19:37 — REGNUM  В Кабуле у центра подготовки сотрудников сил безопасности прогремел сильный взрыв и слышна перестрелка, сообщает 28 ноября информагентство Xinhua.

По предварительной информации, возле центра был взорван заминированный автомобиль, после чего оттуда доносились звуки стрельбы.

Данных о погибших и раненых пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 26 человек были убиты и 50 ранены в результате взрыва, устроенного во время молитвы в мечети военной базы в афганской провинции Хост.

Напомним, ситуация в Афганистане в последние месяцы резко обостряется, так как к противостоянию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственных сил добавился фактор боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перебирающихся в Афганистан после своего поражения в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Талибы* захватили 21 заложника в афганской провинции Сари-Пуль

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Афганистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить