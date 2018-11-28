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Исламистские боевики убили 12 человек в Мозамбике

Происшествия

Исламистские боевики подозреваются в совершении нападения на севере Мозамбика, в ходе которого было убито 12 человек

Исламистские боевики убили 12 человек в Мозамбике
Frontera
Террор в Африке

Мапуту, 28 ноября 2018, 23:16 — REGNUM  12 людей было убито на севере Мозамбика в ходе нападения, в совершении которого подозреваются боевики исламистской группировки. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данный инцидент стал причиной миграции тысячи граждан страны, особенно жителей сельской местности, в Танзанию.

Полиция Мозамбика сообщила, что нападение, унесшее жизни 12 людей, произошло в деревне Чикуаиа Велха, находящейся вблизи границ с Танзанией. По словам местного независимого журналиста, жертвы атаки исламистов были буквально зарублены.

В провинции Кабу Дельгаду данное нападение является уже третьим за два месяца. В результате них было убито более 20 человек.

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Зарубежная хроника
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