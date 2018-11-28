Исламистские боевики убили 12 человек в Мозамбике

Мапуту, , 23:16 — REGNUM 12 людей было убито на севере Мозамбика в ходе нападения, в совершении которого подозреваются боевики исламистской группировки. По информации новостного агентства RFI Kiswahili, данный инцидент стал причиной миграции тысячи граждан страны, особенно жителей сельской местности, в Танзанию.

Полиция Мозамбика сообщила, что нападение, унесшее жизни 12 людей, произошло в деревне Чикуаиа Велха, находящейся вблизи границ с Танзанией. По словам местного независимого журналиста, жертвы атаки исламистов были буквально зарублены.

В провинции Кабу Дельгаду данное нападение является уже третьим за два месяца. В результате них было убито более 20 человек.