На шахте в Якутии произошло обрушение породы

Якутск, , 18:29 — REGNUM Один человек оказался под завалами в результате обрушения породы на шахте «Денисовская» в Якутии, сообщили 28 ноября в региональном управлении МЧС России.

По информации ведомства, всего в момент обрушения под землей находились 55 человек, в том числе 34 на аварийном участке. Один горняк оказался под завалом.

Сообщается, что работа шахты не остановлена. В настоящее время семь человек устанавливают стойки и перекрытия для того, чтобы подобраться к завалам.

Как уточняется, предприятие принадлежит ОАО УК «Нерюнгри уголь» группы компаний «Колмар». Подробности произошедшего устанаваливаются.

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