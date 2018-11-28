Взрыв газа в жилом доме под Владимиром: подробности

Киржач, Владимирская область, , 18:09 — REGNUM Одного из пострадавших в результате хлопка газа в многоквартирном доме в поселке Барсово Владимирской области буквально выбросило взрывной волной из окна. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области. Сотрудники ведомства сейчас проводят опрос пострадавших.

«Со слов 62-летнего жителя квартиры № 15, днем он зашел домой, свет и какие-либо приборы, в том числе газовые, не включал, его 83-летняя мама находилась в одной из комнат. При создавшейся ситуации, когда произошел хлопок, через окно его выбросило наружу дома», — сообщили в пресс-службе.

По уточненной информации, госпитализация потребовалась двум пострадавшим. 62-летний мужчина получил легкую контузию и ожоги рук, его соседка доставлена в больницу с ушибом грудной клетки. Также до сих пор идут поиски 83-летней женщины, которая находится под завалами.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о взрыве в доме, который находится на территории войсковой части, поступило примерно в 15:00.

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