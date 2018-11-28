СК предъявил обвинение директору клиники, лечившей актёра Марьянова

Красногорск, , 18:02 — REGNUM Предъявлено обвинение директору реабилитационного центра «Феникс», в котором находился актёр Дмитрий Марьянов, сообщили 28 ноября в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Марьянов ушёл из жизни 15 октября 2017 года в подмосковной Лобне в возрасте 47 лет.

«По данным следствия, с 6 по 15 октября 2017 года актер находился в реабилитационном центре, где ему вводили внутримышечно медицинские препараты, не выясняя наличие каких-либо заболеваний и противопоказаний, препятствующих применению конкретных лекарственных средств. В то время как данные препараты назначаются строго врачом и продаются по рецепту», — говорится в сообщении.

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Следователи отмечают, что от Марьянова медикам поступали жалобы на плохое самочувствие. Пациент имел показания для срочной госпитализацию, однако «скорую» ему не вызывали, тем самым лишив квалифицированной помощи.

Директору центра «Феникс» предъявлено обвинение за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частности, незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то законных оснований и лицензии, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «в» часть 2 статья 238 УК РФ).

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Продолжается расследование также по статье 109 УК РФ по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что актёр скончался от обильной потери крови.

«Тромбофлебит глубоких вен левой голени, тромбоэмболия нижней полой вены. Разрыв стенки левой общей подвздошной вены. Обильная кровопотеря», — цитировали СМИ заключение экспертов.