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В Риме завершен снос вилл, принадлежавших мафии

Происшествия

Местные власти намерены расчистить территорию и изменить схему дорожного движения

Рим, 28 ноября 2018, 17:56 — REGNUM  На юге Рима завершен снос восьми вилл, незаконно построенных мафиозным кланом несколько десятилетий назад и захваченных правоохранительными органами в начале текущей недели, сообщает Affari Italiani в среду, 28 ноября.

Работы по сносу велись круглосуточно. В ближайшее время местные власти намерены расчистить участок и изменить схему дорожного движения.

Ранее губернатор Лацио Никола Дзингаретти сообщил журналистам, что на месте снесенных домов к лету 2019 года будет разбит парк.

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Зарубежная хроника
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