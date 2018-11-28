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Опубликованы фото с места взрыва жилого дома во Владимирской области

Происшествия

Одна из квартир на втором этаже полностью разрушена

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Опубликованы фото с места взрыва жилого дома во Владимирской области
Иллюстрация: Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области
Взрыв бытового газа в Киржачском районе Владимирской области

Киржач, Владимирская область, 28 ноября 2018, 17:51 — REGNUM  Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области опубликовала фотографии дома в поселке Барсово Киржачского района, в котором 28 ноября произошел взрыв газа. Как сообщили в ведомстве, сейчас на месте работают спасатели, а также сотрудники полиции и представители администрации района.

На фотографиях видно, что одна из квартир, в которой, по предварительным данным, и произошел хлопок газа, полностью разрушена. Также повреждена часть кровли двухэтажного многоквартирного дома.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о ЧП поступило примерно в 15:00. Взрыв произошел в доме №77 населенного пункта Барсово. Здание находится на территории войсковой части. Военная прокуратура гарнизона начала проверку. Также на месте работают следователи. По последнем данным, пострадали два человека, один из них был госпитализирован. Также под завалами находится 83-летняя женщина.

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Взрывы бытового газа
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