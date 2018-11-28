Под завалами взорвавшегося дома под Владимиром остается 83-летняя женщина

Киржач, Владимирская область, , 17:23 — REGNUM Следователи не подтвердили информацию о жертвах взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Киржачском районе Владимирской области, который произошел 28 ноября. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, сейчас на месте взрыва работают следователи, криминалисты и сотрудники регионального ГУ МЧС.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас можно точно говорить о двух пострадавших. Одному из них была оказана медицинская помощь, он отказался от госпитализации. Еще одну пострадавшую направили в больницу с ушибом грудной клетки.

«Продолжается разбор завалов, принимаются меры по спасению 83-летней пенсионерки. На данный момент сведений о том, что на объекте есть погибшие, не имеется», — сообщили в пресс-службе.

Следователи также подтвердили, что, по предварительным данным, в доме произошел хлопок от газового оборудования. Возгорания не было, но из-за взрыва обрушилась часть кровли. Сообщение о ЧП поступило на пульт спасателей примерно в 15:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок произошел в многоквартирном двухэтажном доме в поселке Барсово.

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