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При взрыве газа во Владимирской области погиб человек

Происшествия

Из-под завалов извлечено тело женщины

Киржач, Владимирская область, 28 ноября 2018, 16:49 — REGNUM  В результате взрыва газа в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области погиб человек. Взрыв произошел 28 ноября в многоквартирном доме, который расположен на территории войсковой части.

«Пострадали три человека, один из них погиб», — сообщило РИА «Новости».

По данным СМИ, погибла женщина. Ее тело было извлечено из-под завалов.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв произошел в двухэтажном многоквартирном доме.

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