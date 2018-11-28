Все сообщения о «минировании» ТЦ в Москве оказались ложными

Москва, , 16:33 — REGNUM Полиция проверила торговые центры в Москве после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах, ни в одном из зданий угроза взрыва не подтвердилась. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

Ранее сегодня в правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о «минировании» в общей сложности 14 торговых центров в разных районах Москвы.

Массовая эвакуация посетителей и персонала была проведена в торговых центрах «Цветной», «Вива», «Атриум», «Мегаполис», «Капитолий», «Горбушкин двор», «Звёздочка», «Жизнь стекла», «Город», «Электроника на Пресне», «Гагаринский», «Хорошо».

По сообщениям СМИ, всего с территорий ТЦ было эвакуировано порядка шести тысяч человек.

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