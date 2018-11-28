Водитель на BMW сбил коляску с младенцем на востоке Петербурга

Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM Водитель автомобиля BMW не нерегулируемом пешеходном переходе сбил коляску с ребенком 2018 года рождения. Девочка-младенец получила травмы средней степени тяжести. Дорожная полиция ведет разбирательство.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 28 ноября около 12:30 мск на улице Коммуны у дома 66 в Красногвардейском районе города.

Мужчина 1981 года рождения совершил наезд на коляску, которую по пешеходному переходу катила женщина.

В результате ДТП ребёнок получил травмы средней степени тяжести и госпитализирован в детскую больницу. Водитель не скрылся с места происшествия. По факту ДТП проводится проверка.