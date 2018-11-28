Чечню тряхнуло: подземный толчок зафиксирован недалеко от Центароя

Грозный, , 16:04 — REGNUM В Чечне 28 ноября произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой 3,6 был зафиксирован в 06:43 в Ножай-Юртовском районе, пишет «Кавказский узел».

По данным издания, эпицентр землетрясения находился в семи километрах от села Центарой, на глубине 70 километров. На сайте МЧС сообщений о сейсмособытии не приводится, так же, как и данных о возможных разрушениях и пострадавших.

Напомним, в октябре 2018 года в Чечне были зафиксированы несколько подземных толков. Так, 14 октября землетрясение произошло в Ножай-Юртовском районе Чечни, а 17 октября — в Гудермесском районе. Оба раза магнитуда составила 3,7.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября трясло и в Ингушетии. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от села Троицкое, при этом его отголоски ощущали и жители Северной Осетии.

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