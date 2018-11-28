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В Оренбургской области и ряде регионов ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Оренбург, 28 ноября 2018, 15:57 — REGNUM  В Оренбургской области следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 10-летнего Данила Казакова, сообщает 28 ноября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы 19 ноября. Мальчик вышел из дома в селе Чапаевское Сакмарского района и не вернулся.

Следователи полагают о возможном путешествии ребенка на попутном транспорте в направлении Ульяновской области, где проживает его отец, через Башкирию, Татарию, Чувашию, Мордовию и Самарскую область.

На вид ребенку 10 лет, рост около 140 см, худого телосложения, глаза карие, волосы светлые. Был одет: куртка красного цвета короткая с капюшоном и черными вставками в области карманов и манжетов, джинсы светло-синего цвета с карманами в области колен, шапка вязаная черного цвета, ботинки черного цвета (на подошве окантовка белого цвета), майка синего цвета.

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