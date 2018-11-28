В Краснодарском крае — снова наводнение

Краснодар, , 15:47 — REGNUM В Краснодарском крае несколько населенных пунктов пострадало от сильных дождей, обрушившихся на регион 28 ноября. Стихия затронула Геленджик и Северский район, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на середину дня на территории Геленджика (село Архипо-Осиповка), а также в селе Шабановское Северского района подтоплены дворовые территории — до домов вода не добралась, о пострадавших не сообщается.

В Северском районе под водой оказались также два автомобильных моста через реку Шебш — на автодорогах в село Тхамаха и в станицу Ставропольская. На подтопленных участках движение транспорта временно приостановлено. На мосту на станицу Ставропольскую производятся работы по расчистке затора, образовавшегося под мостом.

Также решено свернуть тяжелый механизированный мост в районе с. Кирпичное Туапсинского района: здесь на время непогоды организуют лодочную переправу.

По информации МЧС, экстренное предупреждение в связи с сильными осадками, ветром и понижением температуры воздуха на территории края сохранится до 30 ноября. Спасатели работают в режиме повышенной готовности.

В столице края, по информации мэрии, сильными дождями вечером 27 ноября были подтоплены улицы города — с ночи здесь работает техника по откачке воды. Ведутся работы по ликвидации подтоплений на ул. Уральской, ул. Российской, ул.им. Дежнёва, ул.им. Петра Метальникова, ул. Героев-Разведчиков, ул.им. Ярославского, ул.им. Фадеева, ул.им. Демченко, ул. Митинской в пос. Российском.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате последнего крупного наводнения на Кубани 24−25 октября погибли шесть человек, была разрушена коммунальная, автотранспортная и железнодорожная инфраструктура.