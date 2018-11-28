Полицейский в Карачаево-Черкесии вымогал 500 тыс. рублей и три айфона

Черкесск, , 15:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике. Борец с коррупцией, оперуполномоченный отдела № 5, капитан полиции сам попал под подозрение в совершении коррупционного преступления — вымогательства и получения взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено следователями, в октябре 2018 года полицейский изъял у хозяина магазина «Мобильный мир», расположенного по улице Ленина в Черкесск, мобильные телефоны и аксессуары к ним на общую сумму 2 млн рублей. Поводом для изъятия стала якобы проверка товара на контрафактность.

После этого страж порядка потребовал у владельца передать ему взятку в размере полумиллиона рублей, а также трех телефонов «iPhone XS» розничной стоимостью почти 254 тыс. рублей. Свои требования полицейский предъявлял при личных встречах с предпринимателем, в том числе в своем рабочем кабинете, и в ходе телефонных переговоров. При этом он угрожал убытками, которые тот понесет, если на проверку изъятых телефонов понадобится длительное время.

Однако владелец магазина терпеть убытки не собирался, тем более давать полицейскому взятку. Он обратился с заявлением в управление ФСБ.

В настоящее время по факту вымогательства взятки руководство МВД назначило служебную проверку. Если вина сотрудника УЭП И ПК будет доказана, он будет уволен из МВД, а его начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.

В ближайшее время полицейскому будет избрана мера пресечения.

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