На Кубани река Шебш подтопила два моста

Краснодар, , 15:37 — REGNUM Обильные дожди привели к подтоплению двух мостов на реке Шебш в Краснодарском крае. Об этом 28 ноября сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

Вода перелилась через два автомобильных моста на пути в село Тхамаха и станицу Ставропольская. Движение на подтопленных участках приостановлено. Под мостом на станицу Ставропольскую образовался затор.

Кроме того, в Архипо-Осиповке близ Геленджика и селе Шабановском в Северском районе подтоплены придворовые территории, однако в дома вода не зашла. В районе села Кирпичное в Туапсинском районе свернут тяжелый механизированный мост, переправа будет осуществляться посредством лодок.

Экстренное предупреждение в связи с непогодой сохраняется в регионе до 30 ноября. Ожидаются обильные осадки, шквалистый ветер и похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября в Адлеровском районе Сочи частично рухнул автомобильный мост. К этому привело поднятие воды в реке Чахцуцыр из-за дождей.

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