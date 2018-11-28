В Югре в течение недели дважды пытались ограбить банки

Сургут, Югра, , 15:12 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) 28 ноября неустановленный мужчина с канистрой ворвался в отделение Сбербанка по улице Гагарина, 8. Передал кассиру записку с требованием денег и угрозой поджога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Кассир нажала тревожную кнопку. Злоумышленник успел скрыться до приезда полиции.

По информации полиции, этот случай за последние дни не единственный. 23 ноября в отделение банка «Открытие» по улице Мира, 14 города Сургута также ворвался неизвестный, который передал кассиру записку с требованием отдать ему деньги и сообщением о гранате при себе. И этот грабитель скрылся до приезда правоохранительных органов.

В УМВД по ХМАО не исключают, что в обоих случаях действовал один и тот же человек.