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В Югре в течение недели дважды пытались ограбить банки

Происшествия

Полиция не исключает, что в обоих случаях действовал один и тот же мужчина

В Югре в течение недели дважды пытались ограбить банки
Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Ограбление банка

Сургут, Югра, 28 ноября 2018, 15:12 — REGNUM  В Сургуте (ХМАО) 28 ноября неустановленный мужчина с канистрой ворвался в отделение Сбербанка по улице Гагарина, 8. Передал кассиру записку с требованием денег и угрозой поджога, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Кассир нажала тревожную кнопку. Злоумышленник успел скрыться до приезда полиции.

По информации полиции, этот случай за последние дни не единственный. 23 ноября в отделение банка «Открытие» по улице Мира, 14 города Сургута также ворвался неизвестный, который передал кассиру записку с требованием отдать ему деньги и сообщением о гранате при себе. И этот грабитель скрылся до приезда правоохранительных органов.

В УМВД по ХМАО не исключают, что в обоих случаях действовал один и тот же человек.

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Ограбления банков и инкассаторов
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